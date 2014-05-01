Размещать статьи на Миралинкс

Необходимо написать 2 ПРОДАЮЩИХ объявления на доски объявлений (по 1 странице) до понедельника включительно. Работа только для людей с опытом работы. Отберу нескольких. Для пробы прошу выслать 1 продающее объявление (тематику укажу) до воскресенья. Необходимо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно размещать на Миралинкс 2-3 статьи в неделю в пределах установленного бюджета (самостоятельно искать площадки) и присылать отчет о размещенных статьях в екселе.
Бюджет на статьи лежит в системе, Ваша оплата перечисляется Вам отдельно.
Статьи уже находятся в системе и проверены модератором.
Если у Вас мало опыта - подробные рекомендации как выбирать площадки прилагаю, так же можно обучаться по ходу работы, по теме много материалов.
Пишите
1) Стоимость.
2) Предпочтительный способ оплаты (за неделю, за месяц, какие платежные системы).
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