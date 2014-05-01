Размещать статьи на Миралинкс

Нужно размещать на Миралинкс 2-3 статьи в неделю в пределах установленного бюджета (самостоятельно искать площадки) и присылать отчет о размещенных статьях в екселе.

Бюджет на статьи лежит в системе, Ваша оплата перечисляется Вам отдельно.

Статьи уже находятся в системе и проверены модератором.

Если у Вас мало опыта - подробные рекомендации как выбирать площадки прилагаю, так же можно обучаться по ходу работы, по теме много материалов.

Пишите

1) Стоимость.

2) Предпочтительный способ оплаты (за неделю, за месяц, какие платежные системы).