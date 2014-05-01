Два продающих объявления для досок объявлений

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки194 просмотра
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Необходимо написать 2 ПРОДАЮЩИХ объявления на доски объявлений (по 1 странице) до понедельника включительно. Работа только для людей с опытом работы. Отберу нескольких. Для пробы прошу выслать 1 продающее объявление (тематику укажу) до воскресенья. Необходимо знать, что такое продающие заголовки, продающие вопросы и т д. Текст должен быть интересным и ПРОДАЮЩИМ, захватывающим. Если понравиться - будут и дальнейшие заказы. Оплата вебмани. Новичков просьба не беспокоить. Контакты в личку.

10 лет назад
korotovskihe
47 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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