Два продающих объявления для досок объявлений

Необходимо написать 2 ПРОДАЮЩИХ объявления на доски объявлений (по 1 странице) до понедельника включительно. Работа только для людей с опытом работы. Отберу нескольких. Для пробы прошу выслать 1 продающее объявление (тематику укажу) до воскресенья. Необходимо знать, что такое продающие заголовки, продающие вопросы и т д. Текст должен быть интересным и ПРОДАЮЩИМ, захватывающим. Если понравиться - будут и дальнейшие заказы. Оплата вебмани. Новичков просьба не беспокоить. Контакты в личку.