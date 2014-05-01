Внутренняя оптимизация сайтов

Здравствуйте коллеги! Нужно грамотно составить СЯ для сайта - http://timdoors.ru Пишите цену и сроки.
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Требуется сео-оптимизатор сайтов.
Задача: повышение посещений сайта и позиций в выдаче.
Задачи: оптимизация текущих страниц сайта (оптимизация текста, картинок, перелинковка статей и т.д.) по заданным ключам, подбор наиболее эффективных ключей под новые статьи и формирования рекомендаций для их написания!
Тематики: хостинги, финансы. CMS WordPress
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