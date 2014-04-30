Продвинуть сайт в топ 3

Нужно продвинуть региональный сайт в топ 3 (минимум) по своему региону по списку основных запросов (список в приложении). Если есть предложения по коррекции списка, выслушаю и при необходимости приму.

При продвижении использовать только белые методы и не покупать временные ссылки.