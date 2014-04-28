Требуется начинающий сеошник

Здравствуйте! Имеется новый интернет-магазин кроссовок, почти готовый. На этом этапе пора думать о сео, поэтому требуется специалист, который смог вы вывести сайт в топ 10 в Яндексе/гугле. Сайт- krossmax.ru Выслушаю все ваши предложения. Пишите. умеренный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем людей (4-5 человек) для постоянной занятости на задачах по составлению несложных точек входа для сайтов-полувизиток.
От вас будут требоваться на выходе: списки ключей для ТВ, а также подходящие страницы с целевого сайта (существующие страницы/категории, либо указание создать оные).
Предлагаем попроектную оплату на ваших условиях.
Но возможна и постоянная занятость на стандартных условиях: 70 р./час.
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