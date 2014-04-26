Постоянное SEO продвижение разных ресурсов

Требуется ручная регистрация сайта в указанных нами каталогах. ТЗ предоставим.Около 45 каталогов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист для постоянного сотрудничества по продвижению сайтов.
Надо быть на связи в рабочие дни в скайпе для оперативного подсчета проектов, ну и вести их.
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