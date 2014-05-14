Нужен seo текст на 2500 символов

Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки109 просмотров
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Дополнительную информацию по структуре текста и по данным для использования - в лс.

Если работа понравится, будет задание еще на 5 текстов.

10 лет назад
pizant
34 годаГрузия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Dezmagic-studio
Денис 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
$10
2 дня
Быстрое исполнение, грамотный текст. Спасибо за работу! Рекомендую к сотрудничеству
Все порядке.
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