Раскрутить сайт

Очень довольна работой Андрея! В начале работы был составлен план действий-разбит по этапам. Сразу были оговорены сроки и стоимость работы, которая оставалась фиксированной на всём этапе выполнения работы. Всё выполнялось вовремя и качественно. Результат которого я ждала от продвижения сайта, мы достигли. Сайт занял хорошие позиции на рынке России, как я и хотела. Особенно отмечу в работе Андрея качество отчётов о проделанной работе: всё понятно и подробно расписано, были даны рекомендации о дальнейшей раскрутке и доработке сайта, которые улучшили просматриваемость сайта и работу с клиентами. Проявил себя Андрей как ответственный, пунктуальный, порядочный, честный, опытный сотрудник. Буду и дальше продолжать с ним работать. Рекомендую!