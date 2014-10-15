Раскрутить сайт

Требуется ручная регистрация сайта в указанных нами каталогах. ТЗ предоставим.Около 45 каталогов.
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Вот сайт, недавно родился http://www.kvartiri-feodosii.ru/ Надо раскрутить так, чтоб буквально в первые недели, мой сайт был на первой страницы в поисковике Яндекса.Готова использовать платные объявления, но в пределах 500 грн.
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