Раскрутить сайт

$100
Поисковые системы (SEO)Завершен14 заявок266 просмотров
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Вот сайт, недавно родился http://www.kvartiri-feodosii.ru/ Надо раскрутить так, чтоб буквально в первые недели, мой сайт был на первой страницы в поисковике Яндекса.Готова использовать платные объявления, но в пределах 500 грн.

10 лет назад
KateSS
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Putyagin
Андрей 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$100
7 дней
Очень довольна работой Андрея! В начале работы был составлен план действий-разбит по этапам. Сразу были оговорены сроки и стоимость работы, которая оставалась фиксированной на всём этапе выполнения работы. Всё выполнялось вовремя и качественно. Результат которого я ждала от продвижения сайта, мы достигли. Сайт занял хорошие позиции на рынке России, как я и хотела. Особенно отмечу в работе Андрея качество отчётов о проделанной работе: всё понятно и подробно расписано, были даны рекомендации о дальнейшей раскрутке и доработке сайта, которые улучшили просматриваемость сайта и работу с клиентами. Проявил себя Андрей как ответственный, пунктуальный, порядочный, честный, опытный сотрудник. Буду и дальше продолжать с ним работать. Рекомендую!
Были поставлены четкие задания и цели. Сработались практически сразу. Екатерина очень хороший заказчик и приятный человек, понравилось работать с ней. Будем обязательно продолжать сотрудничество.
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