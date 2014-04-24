Оптимизация, регистрация, SEO

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок193 просмотра
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Задачи по регистрации, оптимизации, продвижению. Нужно согласовать, что быстрее можно вывесит в ТОП, старый сайт или лучше сделать новый. Варианты. Бюджет - по согласованию. Не дорого.

10 лет назад
AlexRudl
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад