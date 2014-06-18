Повысить поиск сайт в поисковых запросах Яндекс

Поисковые системы (SEO)Завершен17 заявок257 просмотров
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Добрый день!

Есть сайт на Joomla, необходимо повысить его нахождение в поисковике по определенным фразам.

С вас, цена, план работ, сроки (приблизительные).

10 лет назад
Lucass
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$100
60 дней
Полностью доволен работой с Василием. К сожалению работы были приостановлены по моей просьбе(50% работ было выполнено). В ближайшее время планирую возобновить работу.
Оплату получил, сейчас проект на паузе, но в целом сотрудничеством с Алексеем я доволен