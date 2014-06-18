Повысить поиск сайт в поисковых запросах Яндекс

Необходимо вывести сайт Ledselling.ru в ТОП 10 по г. Москва по запросам указанным в прикрепленном файле. Интересует в первую очередь цена и ориентировочные сроки! Без указания ежемесячной абонентской платы, проекты рассматривать не буду. Спасибо!