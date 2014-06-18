http://vito-palazzo.com/ сайт на JOOMLA 1) Создать http://vito-palazzo.com/robots.txt 2) Создать http://vito-palazzo.com/sitemap.xml с автоматическим обновлением дат к примеру раз в неделю. 3) ...
Повысить поиск сайт в поисковых запросах Яндекс
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Добрый день!
Есть сайт на Joomla, необходимо повысить его нахождение в поисковике по определенным фразам.
С вас, цена, план работ, сроки (приблизительные).
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