Cоставить семантическое ядро

имеется сайт с историей, уникальным контентом - evapolly.com, необходимо провести seo аудит и внутреннюю оптимизацию страниц для увеличения трафика с 30-40 уников в день до 200-300. просим направлять свои предложения с указанием бюджета и сроков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Cоставить симатическое ядро к сайту и поправить мои статьи на сайте gobelen-market.ru
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