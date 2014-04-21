Поисковое продвижение интернет-магазина сумок

Интернет-магазин сумок, рюкзаков, чемоданов (оригиналы нелюксовых брендов, например Pola, Polar, Grizly) ищет SEO-специалиста для постоянного сотрудничества.

Текущий трафик магазина: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2489532/green_bag_seo.PNG

Магазин: green-bag.ru

Сейчас с магазинов работает контент-менеджер, производится:

- написание уникальных описаний, до 10 описаний в день

- постинг рекламы на форумы и в соцсети, до 10 сообщений в день

Также у сайта имеется программист, необходимые правки будут вноситься.

Задача - ускорить имеющийся рост поискового трафика, сохранив качество запросов.

Бюджет - 15 тыс. в месяц.

От вас - чёткий план работ на 3 месяца, с распределением бюджета.