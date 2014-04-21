Требуется раскрутка сайта по изделиям из исскуственного камня - столешницы, подоконники, барные стойки и т.п. Настроить Яндекс директ и пару-тройку месяцев повести его. Регион - Москва. Просьба обязательно указывать стоимость своих услуг. И плюс как бонус - продвижение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
интересует прогон по трастовым сайтам. Кто что может предложить?
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Требуется продвижение сайта на Google.hk и Yahoo, регион - Гонконг. Сайт http://kinesitherapy.hk/ - двуязычный (английский, китайский), тематика - кинезитерапия (массаж, йога, физические упражения). Есть - ключевые фразы (в приложенном файле). Нужно попасть по заданным ключевым фразам на 1-ю ...Закрыт10 лет назад
Что мы разрабатываем 2d-мобильную игру (пока только для Android) в жанре survive shooter. Вид камеры сверху, персонажи отрисовываются сбоку (а не сверху, как в Crimsonland). Похожие игры: Age of Zombies и Monster Shooter 1/2, но без ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1000
Задачи: 1. Продвигать белыми методами сайты наших клиентов и сайт нашей студии. 2. Настраивать контекстную рекламу для сайтов наших клиентов. 3. В целях продвижения писать и размещать тексты. Грамотные. 4. Работать с соответствующими сервисами Sape, Блогун, Mira и др. 5. ...Закрыт10 лет назад
- $500
Добрый день! Требуется раскрутка сайта алена-матрена.рф Слова для раскрутки: Матрешки по фото Матрешки с росписью матрешка с логотипом матрешка авторская матрешка под заказ vip подарки vip подарки сувениры vip подарок vip сувениры бизнес магазин сувениров бизнес подарки бизнес подарки vip бизнес сувениры бизнес сувениры и подарки вип подарки вип сувениры деревянные сувениры интересные сувениры интернет ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо срочно (до завтрашнего утра) разместить информацию на 150 досках объявлений. Работа не сложная. Но требуется усидчивость и быстрота. Большая часть досок предоставлю. Разместить нужно текст и фото (все предоставлю). Если понравиться работа, далее будут ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
После взлома сайта ,он пропал с индекса гугл..Немного почистили ,обновили систему и прописали код ,тоисть убрали все дыры в движке.Проверили текты на уникальность,но пока сайт не вернулся в поиск ..Может кто что посоветует или есть ...Закрыт10 лет назад
Необходимо подбирать источники закупки ссылок в буржнете предоставлять нам список доступных вариантов на небольшой анализ и прокупать. Тематика, нужное количество и сроки в личку. Проект не разовый, количество продвигаемых проектов постоянно увеличивается, если вы можете помочь нам ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо вернуть сайт stmi.ru в выдачу Яндекса.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Бюджет по договоренности Требуется провести аудит сайта и внести все необходимые правки и настройки для корректной индексации и продвижения сайта в Яндекс и Гугл. Настройка файлов robots.txt и .htaccessПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт10 лет назад