Разместить информацию на досках объявлений

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки121 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо срочно (до завтрашнего утра) разместить информацию на 150 досках объявлений. Работа не сложная. Но требуется усидчивость и быстрота. Большая часть досок предоставлю. Разместить нужно текст и фото (все предоставлю). Если понравиться работа, далее будут постоянные заказы (завтра и т д). Работы хватит. Результаты сохранять в формате Excel (ссылка на объявление, логин, пароль). Активировать тоже необходимо сегодня! Если активация задерживается, то размещаем на новом сайте. Ссылки должны быть постоянными и просматриваться и завтра и в другое время! Срочно! Оплата - webmoney

10 лет назад
korotovskihe
47 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
masay_ua
Юрий 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$60
1 день
Отличный исполнитель. Надеюсь будем и дальше сотрудничать. Рекомендую!
Хорошее задание, отличный заказчик. Правильно ставит задачи и вовремя делает оплату- что ещё нужно фрилансеру?)