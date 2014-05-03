Разместить информацию на досках объявлений

Необходимо срочно (до завтрашнего утра) разместить информацию на 150 досках объявлений. Работа не сложная. Но требуется усидчивость и быстрота. Большая часть досок предоставлю. Разместить нужно текст и фото (все предоставлю). Если понравиться работа, далее будут постоянные заказы (завтра и т д). Работы хватит. Результаты сохранять в формате Excel (ссылка на объявление, логин, пароль). Активировать тоже необходимо сегодня! Если активация задерживается, то размещаем на новом сайте. Ссылки должны быть постоянными и просматриваться и завтра и в другое время! Срочно! Оплата - webmoney