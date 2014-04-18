Нужно региональное продвижение доски объявлений, исполнителя буду выбирать по отзывам, но больше по предложенный стратегии продвижения сайта, так что для начала говорите что и как будет делаться от а до я, а потом уже выберу исполнителем и переведу первую часть денег для продвижения и работы. Регион: Одесская область, Украина.