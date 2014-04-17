Сео-специалист для интернет магазина.

От вас: опыт в SEO успешные работы (нч, сч) знание и слежение за новыми технологиями в SEO (а не тупо закупка ссылок на сапе) знание и умение отличать плохие ссылки от хороших (при закупке) ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ ТОЛЬКО ПО ФОРМЕ. В заявке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен грамотный продвиженец для сайта www.tech_laborat_ory.ru (уберать подчеркивания в адресе)
из задач которые приходят в голову:
1. SEO Анализ всех страниц сайта, составление рекомендаций далее плановая оптимизация начиная с самых важных страниц и ниже.
2. Составление тех заданий для копирайтеров (тексты на разделы, новости, карточки товара, статьи и т.д.)
3. Продвижение внешними факторами
4. Создание контестно-рекламной компаний.
5. Работы по оптимизации юзабилити сайта.
Другие работы... )))
Т.е. нужен исполнитель со знанием своего дела, основная задача я думаю понятна, описывать ее не обязательно.
Прошу описать вкратце как вы работаете, что планируете делать,какой график и какие результаты можно ожидать в какие сроки?
По бюджету обсуждаемо в зависимости от объема работ, начнем к примеру с 10000 рублей в месяц.
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