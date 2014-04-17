Сео-специалист для интернет магазина.

Нужен грамотный продвиженец для сайта www.tech_laborat_ory.ru (уберать подчеркивания в адресе)

из задач которые приходят в голову:

1. SEO Анализ всех страниц сайта, составление рекомендаций далее плановая оптимизация начиная с самых важных страниц и ниже.

2. Составление тех заданий для копирайтеров (тексты на разделы, новости, карточки товара, статьи и т.д.)

3. Продвижение внешними факторами

4. Создание контестно-рекламной компаний.

5. Работы по оптимизации юзабилити сайта.

Другие работы... )))

Т.е. нужен исполнитель со знанием своего дела, основная задача я думаю понятна, описывать ее не обязательно.

Прошу описать вкратце как вы работаете, что планируете делать,какой график и какие результаты можно ожидать в какие сроки?

По бюджету обсуждаемо в зависимости от объема работ, начнем к примеру с 10000 рублей в месяц.