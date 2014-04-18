СЕО оптимизация сайта

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок290 просмотров
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Добрый день.

Нужно СЕО продвижение небольшого интернет-магазина в Google. Регион Камчатка. Направление деятельности продажа детской одежды. Запросы связанные с детской одеждой и обувью.

Жду цены и сроки вывода в ТОП 10, и в ТОП 5.

10 лет назад
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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