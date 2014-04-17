SEO-оптимизатор / Специалист по продвижению сайтов

Для работы над собственными проектами и проектами наших заказчиков и партнеров (в основном это Питер и Москва), ищем сотрудника на позицию SEO-оптимизатора с опытом работы в интернет-маркетинге.

Составление семантического ядра сайта, подбор и анализ эффективных ключевых запросов;

Внутренняя оптимизация и закупка ссылок;

Отслеживание и понимание новых тенденций в SEO;

Анализ поисковой выдачи, аудит сайта компании и конкурентов;

Анализ запросов, посещаемости, аудитории сайта, знание Яндекс.Метрики и Google Analytics;

Работа с поведеньческими факторами;

Работа с трафиком;

Работа с подрядчиками, внедрение рекомендаций по технической оптимизации контента и структуры сайта;

Отслеживание и анализ изменений алгоритмов индексирования поисковых систем, адаптация продвигаемых сайтов под эти изменения;

Опыт работы с различными CMS, знание HTML/JS/CSS.

Оплата от проекта! По договоренности

Студии и агентства просьба не откликаться.