Линк билдер, помощник SEO менеджера

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки161 просмотр
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Компании Ladbrokes требуется помощник SEO менеджера.

Основное занятие: поиск и размещение ссылок "напрямую" на отраслевых площадках. Тематика - спорт.

Оплата производится за каждый подверженный SEO менеджером линк - 10$. Требуется от 30-50 качественных линков в месяц. (необходимые параметры на этапе обучения)

Требования:

- самостоятельность;

- усидчивость;

- ответственность;

Возможности:

- свободный график;

- помощь и обучение;

- карьерный рост.

10 лет назад
israkaif
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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