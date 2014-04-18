Линк билдер, помощник SEO менеджера

От вас: опыт в SEO успешные работы (нч, сч) знание и слежение за новыми технологиями в SEO (а не тупо закупка ссылок на сапе) знание и умение отличать плохие ссылки от хороших (при закупке) ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ ТОЛЬКО ПО ФОРМЕ. В заявке ...
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Компании Ladbrokes требуется помощник SEO менеджера.
Основное занятие: поиск и размещение ссылок "напрямую" на отраслевых площадках. Тематика - спорт.
Оплата производится за каждый подверженный SEO менеджером линк - 10$. Требуется от 30-50 качественных линков в месяц. (необходимые параметры на этапе обучения)
Требования:
- самостоятельность;
- усидчивость;
- ответственность;
Возможности:
- свободный график;
- помощь и обучение;
- карьерный рост.
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