500 переходов на сайт

Поисковые системы (SEO)Завершен7 заявок235 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо сделать 500 уникальных переходов на сайт до вечера пятницы.

Мне нужны просто посещения. Дешевые и быстро. Не целевые и вообще не важно какие. Просто 500 посетителей на сайт. Зачем - это долгая история)

Ваши предложения.

10 лет назад
samjoop
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад
$30
1 день
Большое спасибо Андрею. Все быстро и четко без лишних разговоров. Очень доволен результатом.
Понятно объяснил , моментально оплатил... Приятно с такими людьми работать.
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