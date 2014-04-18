SEO оптимизация сайта на OC, написание текстов

Нужно сделать микроразметку для сайта с описаниями баз отдыха, пансионатов, минигостиниц под Гугл и Яндекс. В заявках или сообщениях обязательно оставляйте примеры сайтов со сделанной вами микроразметкой, которые уже отображаются в выдаче поисковиков с учетом этой ...