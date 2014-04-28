Все исправления, которые нужно внести, в прикрепленном файле. Нужно написать, за сколько вы готовы внести данные изменения.
Написать текст и подобрать ключевики для магазина
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Необходимо написать сео-оптимизированный текст и подобрать ключевые слова для интернет магазина одежды. Подробности в личку.
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