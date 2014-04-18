Вывести сайт с под фильтра..

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки164 просмотра
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После взлома сайта ,он пропал с индекса гугл..Немного почистили ,обновили систему и прописали код ,тоисть убрали все дыры в движке.Проверили текты на уникальность,но пока сайт не вернулся в поиск ..Может кто что посоветует или есть механизмы какие?Жду ответа..

10 лет назад
colorados77
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад