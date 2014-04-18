Аудит и качественная настройка сайта по Яндекс

Нужно региональное продвижение доски объявлений, исполнителя буду выбирать по отзывам, но больше по предложенный стратегии продвижения сайта, так что для начала говорите что и как будет делаться от а до я, а потом уже выберу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет по договоренности
Требуется провести аудит сайта и внести все необходимые правки и настройки для корректной индексации и продвижения сайта в Яндекс и Гугл. Настройка файлов robots.txt и .htaccess
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