Маркетолог (PR-менеджер) мобильных игр (Android)

Что мы разрабатываем

2d-мобильную игру (пока только для Android) в жанре survive shooter. Вид камеры сверху, персонажи отрисовываются сбоку (а не сверху, как в Crimsonland). Похожие игры: Age of Zombies и Monster Shooter 1/2, но без изометрии. Подробнее можно почитать тут

http://stfalcon.com/blog/post/gamedev-blog-part-1

http://stfalcon.com/blog/post/gamedev-blog-part-2

http://stfalcon.com/blog/post/gamedev-blog-part-3

Кто нам нужен

Ищем в нашу команду маркетолога (PR-менеджера) Android-игр (в перспективе iOS), который

+ знает как попасть в топ;

+ имеет успешный опыт продвижения Android-игр (есть портфолио);

Желательно

+ наличие рекомендательных писем;

Условия работы

Мы предлагаем удаленную работу с гибким графиком. Также возможна работа в офисе, если вы из Хмельницкого (Украина).

Оплата

Договорная, гибкий бюджет. Укажите свои цены почасово или попроектно.

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