Необходимо срочно (до завтрашнего утра) разместить информацию на 150 досках объявлений. Работа не сложная. Но требуется усидчивость и быстрота. Большая часть досок предоставлю. Разместить нужно текст и фото (все предоставлю). Если понравиться работа, далее будут ...
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Добрый день!
Требуется раскрутка сайта алена-матрена.рф
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Просьба по каждому слову написать стоимость, возможно не все слова будем раскручивать.
Предложения типа готовы работать и без цены не принимаются.
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