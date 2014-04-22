Специалист по продвижению и рекламе сайтов

Задачи:

1. Продвигать белыми методами сайты наших клиентов и сайт нашей студии.

2. Настраивать контекстную рекламу для сайтов наших клиентов.

3. В целях продвижения писать и размещать тексты. Грамотные.

4. Работать с соответствующими сервисами Sape, Блогун, Mira и др.

5. Проводить внутреннюю оптимизацию сайтов, устанавливать необходимые модули, проверять их наличие, давать обоснованные рекомендации по реорганизации структуры сайта в целях увеличения конверсии и лояльности поисковых систем.

6. Руководить smm-менеджером.

Объем работы на текущий момент 8 сайтов, большинство продвигается по Самарской области.

Некоторые сайты продвигаем по позициям в поисковых системах, некоторые по объему входящего трафика (в таких случаях нужно повышать лояльность пользователей по всем доступным направлениям: и поисковики, и соцсети, и контекст).

Оплата только в рублях на карту СБербанка.

Интересуют расценки за месяц работы (на фуллтайм или какое то конкретное количество часов в неделю) и по-проектно в среднем.

Портфолио и отзывы обязательны.

Нахождение кандидата в Самаре желательно.