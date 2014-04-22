Специалист по продвижению и рекламе сайтов

Добрый день! Требуется раскрутка сайта алена-матрена.рф Слова для раскрутки: Матрешки по фото Матрешки с росписью матрешка с логотипом матрешка авторская матрешка под заказ vip подарки vip подарки сувениры vip подарок vip сувениры бизнес магазин сувениров бизнес подарки бизнес подарки vip бизнес сувениры бизнес сувениры и подарки вип подарки вип сувениры деревянные сувениры интересные сувениры интернет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи:
1. Продвигать белыми методами сайты наших клиентов и сайт нашей студии.
2. Настраивать контекстную рекламу для сайтов наших клиентов.
3. В целях продвижения писать и размещать тексты. Грамотные.
4. Работать с соответствующими сервисами Sape, Блогун, Mira и др.
5. Проводить внутреннюю оптимизацию сайтов, устанавливать необходимые модули, проверять их наличие, давать обоснованные рекомендации по реорганизации структуры сайта в целях увеличения конверсии и лояльности поисковых систем.
6. Руководить smm-менеджером.
Объем работы на текущий момент 8 сайтов, большинство продвигается по Самарской области.
Некоторые сайты продвигаем по позициям в поисковых системах, некоторые по объему входящего трафика (в таких случаях нужно повышать лояльность пользователей по всем доступным направлениям: и поисковики, и соцсети, и контекст).
Оплата только в рублях на карту СБербанка.
Интересуют расценки за месяц работы (на фуллтайм или какое то конкретное количество часов в неделю) и по-проектно в среднем.
Портфолио и отзывы обязательны.
Нахождение кандидата в Самаре желательно.
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