Lunomania

Ольга Lunomania

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Студия Луномания

Добрый день!

Представляю свои услуги по разработке сайта под ключ или дизайна сайта отдельно.

Кроме этого разрабатываю логотипы.

Актуальное портфолио здесь: http://www.lunomania.ru/portfolio

Актуальные контакты здесь: http://www.lunomania.ru/contacts

Предпочитаю общение по скайпу или почте.

Портфолио