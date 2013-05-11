Студия Луномания Добрый день! Представляю свои услуги по разработке сайта под ключ или дизайна сайта отдельно. Кроме этого разрабатываю логотипы. Актуальное портфолио здесь: http://www.lunomania.ru/portfolio Актуальные контакты здесь: http://www.lunomania.ru/contacts Предпочитаю общение по скайпу или почте.

Я против войны в Украине !