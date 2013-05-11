Студия Луномания
Добрый день!
Представляю свои услуги по разработке сайта под ключ или дизайна сайта отдельно.
Кроме этого разрабатываю логотипы.
Актуальное портфолио здесь: http://www.lunomania.ru/portfolio
Актуальные контакты здесь: http://www.lunomania.ru/contacts
Предпочитаю общение по скайпу или почте.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Экран "Глобальной стратегии" игры StellaNioba308 просмотров
- Экран "Настройки" игры StellaNioba314 просмотров
- Персонаж307 просмотров
- Значки для Гисметео637 просмотров
- Значки для Гисметео366 просмотров