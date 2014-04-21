Продвижение сайта в Google и Yahoo

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки136 просмотров
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Требуется продвижение сайта на Google.hk и Yahoo, регион - Гонконг.

Сайт http://kinesitherapy.hk/ - двуязычный (английский, китайский), тематика - кинезитерапия (массаж, йога, физические упражения).

Есть - ключевые фразы (в приложенном файле).

Нужно попасть по заданным ключевым фразам на 1-ю страницу данных поисковиков.

Если был опыт выполнения подобных задач - укажите.

10 лет назад
sourcettyru
Александр 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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