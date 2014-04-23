Произвести качественно регистрацию сайта

Здравствуйте! Мне нужно в конструкторе отчетов Метрики сделать отчет который бы выводил 1. Количество визитов 2. Количество целевых визитов 3. Источники всех визитов (Директ, Адвордс, Поиск, иное). Тоесть, что-то типа Из Адворс было 100 визитов из Директа было 50 визитов из Поиска ...