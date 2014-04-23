Произвести качественно регистрацию сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок137 просмотров
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Требуется произвести качественно регистрацию сайта на различных площадках, базу я дам.

Пример задач: http://clip2net.com/s/7hdWXi

Будет ровно 150 таких задач-площадок.

Оплата за размещенные ссылки.

Ваши сроки/цена?

10 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад