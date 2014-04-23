Доработать сайт под seo согласно ТЗ

имеется сайт с историей, уникальным контентом - evapolly.com, необходимо провести seo аудит и внутреннюю оптимизацию страниц для увеличения трафика с 30-40 уников в день до 200-300. просим направлять свои предложения с указанием бюджета и сроков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://vito-palazzo.com/ сайт на JOOMLA
1) Создать http://vito-palazzo.com/robots.txt
2) Создать http://vito-palazzo.com/sitemap.xml с автоматическим обновлением дат к примеру раз в неделю.
3) Необходимо склеить все возможные url. На всех страницах под одну любую (исключить дублирование страниц) http://www.vito-palazzo.com/, http://vito-palazzo.com/, http://vito-palazzo.com/html
4) Прошу добавить на Все странички мета теги с возможностью редактирования в админ панели:
Title (из таблицы)
Description (из таблицы)
Keywords (из таблицы)
H1 (из таблицы, место под Н1 на главной показано на картинке 1), на всех остальных страницах оставить один, например:
- http://vito-palazzo.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=8&lang=ru
H1 – vito palazzo (всё остальное переименуем)
- http://vito-palazzo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=8&lang=ru
H1 – sofia (всё остальное переименуем)
5) Упростить url, см таблицу
6) Создать новых 6 страниц, названия и мета теги см таблицу.
- Берём первые 12 товаров со странички http://vito-palazzo.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=8&lang=ru , и под них добавляем текст (сам текст будет позже) картинка 2
- Добавляем на все страницы сайта ссылки, на новые страницы и адреса в подвале. Картинка 1, 2
- Добавить текст в рубрики (сам текст будет позже)
7) Желательно удалить в шапке: хлебные крошки и название предыдущих страниц. См картинка 3
Таблица в формате excel и картинки прилагаются
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