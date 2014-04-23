Доработать сайт под seo согласно ТЗ

http://vito-palazzo.com/ сайт на JOOMLA

1) Создать http://vito-palazzo.com/robots.txt

2) Создать http://vito-palazzo.com/sitemap.xml с автоматическим обновлением дат к примеру раз в неделю.

3) Необходимо склеить все возможные url. На всех страницах под одну любую (исключить дублирование страниц) http://www.vito-palazzo.com/, http://vito-palazzo.com/, http://vito-palazzo.com/html

4) Прошу добавить на Все странички мета теги с возможностью редактирования в админ панели:

Title (из таблицы)

Description (из таблицы)

Keywords (из таблицы)

H1 (из таблицы, место под Н1 на главной показано на картинке 1), на всех остальных страницах оставить один, например:

- http://vito-palazzo.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=8&lang=ru

H1 – vito palazzo (всё остальное переименуем)

- http://vito-palazzo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=8&lang=ru

H1 – sofia (всё остальное переименуем)

5) Упростить url, см таблицу

6) Создать новых 6 страниц, названия и мета теги см таблицу.

- Берём первые 12 товаров со странички http://vito-palazzo.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=8&lang=ru , и под них добавляем текст (сам текст будет позже) картинка 2

- Добавляем на все страницы сайта ссылки, на новые страницы и адреса в подвале. Картинка 1, 2

- Добавить текст в рубрики (сам текст будет позже)

7) Желательно удалить в шапке: хлебные крошки и название предыдущих страниц. См картинка 3

Таблица в формате excel и картинки прилагаются