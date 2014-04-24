Настроить рекламную кампанию в ЯндексДирект

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Необходимо создать рекламную компанию для платного тренинга "Счастливая и успешная жизнь за 2 месяца" Надо, чтобы клик обходился в 1–2 рубля. Кто-нибудь может составить такую рекламную компанию? Сколько будет стоить настройка рекламной компании? Какой минимальный бюджет необходим?

10 лет назад
elena-gz
Елена 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад