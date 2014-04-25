Требуется SEO консультант.

Кратко: Нужен чувак который в "теме" и может проконсультировать как лучше продвигать высокочастотники.

У самого был опыт, но в силу моего ухода из SEO кое-что подзабылось и может что изменилось:)

Требования

Опыт от 4х лет, желательно иметь акк на крутом форуме с большой кармой, ну отзывов здесь:)