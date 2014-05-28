Ручная регистрация сайта в каталогах

Поисковые системы (SEO)Завершен12 заявок310 просмотров
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Требуется ручная регистрация сайта в указанных нами каталогах. ТЗ предоставим.Около 45 каталогов.

10 лет назад
anaba2013
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
masay_ua
Юрий 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$15
7 дней
Все прошло успешно,был предоставлен отчет.Рекомендую к сотрудничеству
Отличный заказчик. Четкость в поставление задачи и своевременная оплата.
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