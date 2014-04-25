Быстрая работа по SEO

Если вы Seo оптимизатор который сможет помочь индексации всех страницы сайта, тогда проект для вас. Мне нужен что google индексировал всех страницы моего сайта. Обращайтесь, пожалуйста, через skype.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо быстро сделать простую работу по SEO yandex/google проекта tello/com/ua
Всего нужно адаптировать 20 страниц.
Стоит Wordpress + Yoast SEO.
Просто надо сделать быстро и правильно с учетом темы поиска. Самому нет времени.
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