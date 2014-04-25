Быстрая работа по SEO

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок191 просмотр
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Необходимо быстро сделать простую работу по SEO yandex/google проекта tello/com/ua

Всего нужно адаптировать 20 страниц.

Стоит Wordpress + Yoast SEO.

Просто надо сделать быстро и правильно с учетом темы поиска. Самому нет времени.

10 лет назад
iwonder
Максим 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад
$20
1 день
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