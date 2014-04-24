Раскрутить сайты по запросу HYIP

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок154 просмотра
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Есть 2 зеркальных сайта русской и английской версии. Русcкий надо раскрутить в яндекс, а английский в гугл.

Сайты:

http://hyipmonitors.org/

http://hyipmonitors.ru/

Оплата поэтапная. Буду ждать отчётов.

10 лет назад
gsmonitor
Иван 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад