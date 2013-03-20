Нужно подключить биткоин к сайту, поправить некоторые функции пхп msql
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужно выполнить работы по сайту: пхп программирование, подключение социалок, ЦСС, правка смарти и тд. Если справитесь, завалю работой.Завершен8 лет назад
На сайтах gsmonitor.org, gsmonitor.ru, hyipmonitors.org, hyipmonitors.ru, homeprofit.org не работает отправка почты. Все сайты находятся на одном сервере. Нужно разобраться в чём проблема и решить её. Помимо этого будут другие маленькие задания.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно качественно перевести текст с русского на англ. Небольшой объём.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
На проекты требуются люди для оказания услуг живой поддержки в чате. Возможна постоянная работа. требуется знание АнглийскогоСлужба поддержки63 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $40
Нужно подключить на сайт приём биткоина через блокчейн.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. У нас 4 сайта. Планируются ещё 2. Нам нужен ответственный и надёжный программист на постоянную работу. Первые задания будут по блогу на вордпресс. Нужно сделать мониторинг на блоге по типу http://www.davidnews.com/p/rcb.html исправлять глюки и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужно сделать анимированный баннер 728. по моему макету или вашим наброскам. Пишите, обсудим. Сумма до 1000рАнимация1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Мне нужно создать сайт похожий на http://dedushkad.wix.com/bitcoin . Думаю проще всего на CMS. На сайт нужно добавить весь контент с этого сайта, но дизайн изменить, поставить другое лого, фон серый, но передний план в рамке ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Основное задание: Есть сайт парсящий множество сторонних сайтов, точнее некоторые параметры с них. Проблема в том, что он работает из рук вон плохо. Кладёт сервак, тормозит. Нужно исправить и в идеале в ...Завершен10 лет назад
Есть 2 зеркальных сайта русской и английской версии. Русcкий надо раскрутить в яндекс, а английский в гугл. Сайты: http://hyipmonitors.org/ http://hyipmonitors.ru/ Оплата поэтапная. Буду ждать отчётов.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно раскрутить аккаунт ВК и группу. Причём тематически по тематике HYIP.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Здравствуйте. Ищется человек на постоянную работу дизайнером под эгидой нашего HYIP мониторинга. Ожидается много заказов от наших клиентов и от нас. Вы будете получать фиксированную долю от заказа. 1-ое ваше задание это создать сайт ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно делать анимированные баннеры 468х60, 728х90, 120х120, 120х60 и статус баннеры для HYIP монитора. Оплата в PM или YaDАнимация8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Есть сайт парсящий множество сторонних сайтов, точнее некоторые параметры с них. Проблема в том, что он работает из рук вон плохо. Нужно исправить и в идеале в дальнейшем его проверять при необходимости. Оплата 5000 ...Завершен12 лет назад
- $500
Уже давно наш проект терроризирует какой то хакер, вставляя код который подменяет наши счета на его. В скрипте явно есть дыры через которые он пролазит, делает SQL инъекцию, заливает шелл. Нужно почистить скрипт, найти все ...Завершен12 лет назад
- $700
Нужен хороший программист на постоянное сотрудничество. Есть 2 проекта нужно их улучшать, фиксить баги и тд. Планируем запустить ещё проект. Зарплата от 17000 яндекс денег или по карте с возможностью роста, работы много и она ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужно прикрутить к сайту апи 2.0 вместо 1.0 от платёжки Liberty Reserve оплата 600 яд.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать 2 простых баннера с анимацией 120х120 и 468х60 для сайта. Оплата по факту в яндекс деньгах.Баннеры13 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать дизайн и сверстать его. ТЗ нет, единственное дизайн должен быть ярким и объёмным в веб 2.0 стиле, оранжево-белая или оранжево-серая гамма. Возможно жёлтый ещё цвет в ряде элементов. Нужны будут иконки для меню, ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад