Заказывал вывод сайта в топ гугла. Он взял предоплату 70% и стал изображать работу. Шло время позиции не росли. На мои вопросы "в чём дело?"исполнитель отвечал "люди идут, позиции скоро будут". Вот только по моей статистике люди не шли или шли не по нужному мне запросу. Прошло куча времени воз и ныне там. На связь человек не выходит. Пару раз ловил его в скайпе, но вразумительных ответов не получал. Считаю, что меня кинули. Сумма была приличная $330.4. Результата нет. Крайне не рекомендую иметь дел с этим мошенником. Могу предоставить полные логи переписки модерам если надо.