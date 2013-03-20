gsmonitor

Иван gsmonitor

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

n_kulakovskaya
Анастасия 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
9 баллов
8 лет назад
Нужен перевод с русского на английский.
спасибо за интересный проект! буду рада сотрудничеству в будущем.
все отлично сделано
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Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Допилить сайт с смарти шаблонизатором
PHP
Спасибо, всё нормально.
все ок
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hund65
Чекин 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$472
6 баллов
9 лет назад
Вывести в топ по ключевому запросу HYIP.
жизнь шла не так
Заказывал вывод сайта в топ гугла. Он взял предоплату 70% и стал изображать работу. Шло время позиции не росли. На мои вопросы "в чём дело?"исполнитель отвечал "люди идут, позиции скоро будут". Вот только по моей статистике люди не шли или шли не по нужному мне запросу. Прошло куча времени воз и ныне там. На связь человек не выходит. Пару раз ловил его в скайпе, но вразумительных ответов не получал. Считаю, что меня кинули. Сумма была приличная $330.4. Результата нет. Крайне не рекомендую иметь дел с этим мошенником. Могу предоставить полные логи переписки модерам если надо.
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JediDev
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Доработать парсинг, исправлять глюки и дорабатывать сайты.
PHP
Не помню уже как было, думаю было хорошо)
Здравый чувак. Работаем.
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kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Баннеры, логотипы.
Очень понравилось работать с Иваном. Четкая постановка задачи, оперативные ответы на вопросы и своевременная оплата. Спасибо за проект! Надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества.
Очень быстро и качественно работает. Работал с разными дизайнерами более качественного исполнения не встречал.
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