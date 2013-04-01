День добрый , Нужен человек который массово разместит информацию регионально ( Украина ) по форумам , доскам и тд.
Предоставляю трафик на любые темы,имею свою банерную сеть с качественным трафиком,также есть база сайтов с высоким тиц и пр,для продаже ссылок на ваш ресурс.
Так же предоставляю буржуйский трафик.
Написание оригинального контента на разные тематики (копирайт,рерайт)
на русском и английском языках.
Ищете клиентов? Значит вам к нам.
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна помощь человека, кто знает толк в рассылках через сторонние сервисы, чтобы письмо попадало в инбокс.Управление проектами3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток. Срочно php программист со знанием Symfony 1 и верстки из Украины, города Николаева. [url=https://www.weblancer.net/job_form/?action=edit&id=803451]Редактировать[/url]HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Нуждаюсь в видео роликах с участием мужчины внешность от 40 + и женщины внешность от 30 + . Мужчина и женщина должны говорить на англ языке , текст на видео предоставлю. Видео ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Доброго времени суток. Интересует создание лендинг пейдж , а точнее сделать аналог с изменениями. Пример лендинга есть. Контент к лендингу есть. Оплата через пейпал.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Интересует создание петиции в поддержку католиков в Украине. Нуждаюсь в идеях , примерах.. Думаю о создании лендинга на эту тему. Интересны Ваши примери и идеи. Естественно не бесплатно. Не копирайт интересует а ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Ищу верстальщика. Проект сделан на симфони, глобально устарел в дизайне. Если ты понимаешь о чем речь, стучи. Обязательно только Украина, НиколаевHTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
День добрый, ищу человека по созданию лендинг страниц. Лендинг страница должна быть просто вау и оплата тогда будет достойная за работу. Если имеете примеры работ буду рад ознакомиться с ними. Спасибо за внимание и жду ...Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на симфони ,ео нужно переделать ,поменять шаблонный дизайн изменить регистрацию,настроить сервер рассылки писем и еще некоторые мелочи. бекам представлю,сайт делать на своем сервере в конце залить на мой.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужны группы в соц сетях с поддержкой и безПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен админ,чтобы помочь разобраться с нагрузкой на сарвере. На сервере полетела таблица которая отвечает за массовую рассылку писем ,сервер ложиться на 4 раза в день из за нагрузки,нужно починить таблицу и снизить нагрузку сервера установив туда ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт нужно о нем отзывы разместить в инете по украине и интересует создание групп в соц сетях . Ребята сам занимаюсь всем этим но нет времени,пожалуйста пишите адекватные цены и ваши предложенияПрочеенет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть готовый ролик,но его нужно переделать,ролик покажу в личкеПрезентации7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно,чтобы в админки была функция рассылки,чтобы можно было кликом разослать на почту всем пользователям на почту,что их приглашают на сайт. Реализован сайт на зенд И еще,чтобы была возможность,рассылать письма с админки,от пользователя всем пользователям.к примеру ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт на Зенде,нужно сделать модуль рассылки и другие мелочи по сайту Желательно исполнитель с УкраиныВеб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Задача такова,нужно есть тело на фото,нужно к нему голову приделать,так,чтобы было как можно реальнейФотосъемка25 заявокЗакрыт11 лет назад
Пример сайта goldline.pro/ru/, нужен двух язычный рус.и англ. видео ролик перенесу сам,пожалуйста смотрите внимательно видео ролик,там вся суть работы сайта. Работы дней на 15 Пожалуйста прежде чем оставлять заявки смотрите ролик,чтобы иметь малейшее представления как все должно ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Собственно, игра представляет из себя слот машину (аля игровой автомат). Такая смесь Sloto Mania и Slots Journey. Хочется что бы в игре было порядка 10-12 слот машин на разные тематики. В ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать баннер как здесь http://www.bestbalticbrides.com/ ниже фотокБаннеры2 исполнителяЗавершен12 лет назад
нужен специалист symfony, который сможет включить кэширование на сайте Проблема с хостиро,вот,что пишет хостер This message is to advise you of a temporary block placed on your account. This account was found to be consuming an inordinate ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад