hund65

Чекин hund65

 
40 летУкраина/Николаев
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Хотите посетителей на ваш сайт?Я знаю как это сделать

Предоставляю трафик на любые темы,имею свою банерную сеть с качественным трафиком,также есть база сайтов с высоким тиц и пр,для продаже ссылок на ваш ресурс.

Так же предоставляю буржуйский трафик.

Написание оригинального контента на разные тематики (копирайт,рерайт)

на русском и английском языках.

Ищете клиентов? Значит вам к нам.

  • Symfony 1

    Доброго времени суток. Срочно php программист со знанием Symfony 1 и верстки из Украины, города Николаева. [url=https://www.weblancer.net/job_form/?action=edit&amp;id=803451]Редактировать[/url]

    PHPSymfony
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Видео на англ

    Доброго времени суток! Нуждаюсь в видео роликах с участием мужчины внешность от 40 + и женщины внешность от 30 + .  Мужчина и женщина должны говорить на англ языке , текст на видео предоставлю. Видео ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дейтинг лендинг

    $50

    Доброго времени суток. Интересует создание лендинг пейдж , а точнее сделать аналог с изменениями. Пример лендинга есть.  Контент к лендингу есть.  Оплата через пейпал.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание Петиции

    Доброго времени суток. Интересует создание петиции в поддержку католиков в Украине.  Нуждаюсь в идеях , примерах.. Думаю о создании лендинга на эту тему. Интересны Ваши примери и идеи. Естественно не бесплатно.  Не копирайт  интересует а ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка

    Доброго времени суток. Ищу верстальщика. Проект сделан на симфони, глобально устарел в дизайне. Если ты понимаешь о чем речь, стучи. Обязательно только Украина, Николаев

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание Лендинга

    День добрый, ищу человека по созданию лендинг страниц. Лендинг страница должна быть просто вау и оплата тогда будет достойная за работу. Если имеете примеры работ буду рад ознакомиться с ними. Спасибо за внимание и жду ...

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переделать сайт

    Есть сайт на симфони ,ео нужно переделать ,поменять шаблонный дизайн изменить регистрацию,настроить сервер рассылки писем и еще некоторые мелочи. бекам представлю,сайт делать на своем сервере в конце залить на мой.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разобраться с нагрузкой на сарвере

    Нужен админ,чтобы помочь разобраться с нагрузкой на сарвере. На сервере полетела таблица которая отвечает за массовую рассылку писем ,сервер ложиться на 4 раза в день из за нагрузки,нужно починить таблицу и снизить нагрузку сервера установив туда ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разместить отзывы о сайте на ресурсах

    Есть сайт нужно о нем отзывы разместить в инете по украине и интересует создание групп в соц сетях . Ребята сам занимаюсь всем этим но нет времени,пожалуйста пишите адекватные цены и ваши предложения

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рассылка пользователям

    Нужно,чтобы в админки была функция рассылки,чтобы можно было кликом разослать на почту всем пользователям на почту,что их приглашают на сайт. Реализован сайт на зенд И еще,чтобы была возможность,рассылать письма с админки,от пользователя всем пользователям.к примеру ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Хороший фотошоп

    Задача такова,нужно есть тело на фото,нужно к нему голову приделать,так,чтобы было как можно реальней

    Photoshop
    Фотосъемка25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать сайт по примеру

    Пример сайта goldline.pro/ru/, нужен двух язычный рус.и англ. видео ролик перенесу сам,пожалуйста смотрите внимательно видео ролик,там вся суть работы сайта. Работы дней на 15 Пожалуйста прежде чем оставлять заявки смотрите ролик,чтобы иметь малейшее представления как все должно ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Игра на iOS на просчет

    Собственно, игра представляет из себя слот машину (аля игровой автомат). Такая смесь Sloto Mania и Slots Journey. Хочется что бы в игре было порядка 10-12 слот машин на разные тематики. В ...

    MySQLiOS
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен баннерок

    Нужно сделать баннер как здесь http://www.bestbalticbrides.com/ ниже фоток

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
pk2002
Павел 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Ищу программиста php для мелкой работы.
Отличный работодатель. Своевременно оплачивает работу.
Хороший подход к своему делу, спасибо
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developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Добавить функцию в админке сайта!
Отличный заказчик, четкая формулировка задания, быстрая оплата, всегда на связи. Спасибо.
Очень ответственный под хот,сделал все быстро
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