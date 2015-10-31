Оказание услуг живой поддержки.

Добрый день! Ищется девушка, усидчивая по отправке заявок на проекты работодателей на 2-х биржах фриланса. Первичные предложения сотрудничества с клиентом. Скрывать не стану: работы много, хоть она и однотипная. В день отправка от 150 до 300 ...