Менеджер по оптовым продажам (Россия и СНГ)

Найму менеджера по оптовым продажам мусульманских часов AYAT. Работа ежедневная, удаленная, с использованием ip-телефонии. Желательно иметь часовой пояс, близкий к МСК, для вашего же удобства.

Рабочие обязанности:

• Ежедневные звонки по базе магазинов часов, работа по скриптам, выставление счетов, контроль оплаты

• Занесение заказов в CRM.

Профессиональные требования:

• Внятная грамотная речь, опыт продаж

• Умение работать по разговорным скриптам;

• Коммуникабельность, способность четко донести предложение и получить нужную информацию

• Постоянство и надежное выполнение работы ! Обучение и адаптация занимают определенное время, ищу постоянного., а не разового исполнителя.

• Не стесняться продавать;

• Владение ПК на уровне уверенного пользователя: интернет, электронная почта, Skype;

• Грамотная речь, хорошая дикция, коммуникабельность, доброжелательность, ответственность, дисциплинированность, внимательность, умение самостоятельно принимать решения, стрессоустойчивость;

• Опыт работы в телефонных продажах приветствуется.

Прочие требования:

• Наличие современного ПК;

• Отсутствие посторонних шумов в рабочее время;

• Наличие качественной гарнитуры или смартфона;

• Быстрый Интернет (не менее 2 мбит/сек), никаких 3G-модемов.

Условия:

• График работы: свободный.

• Удаленная работа.

Оплата:

5000 + оплата за проданных товар 5% от оборота

Средний чек 150000

Если качественно выполнять работу, то возможно зарабатывать до 40 тыс ежемесячно.

В идеале хотелось бы найти не просто исполнителя, а надежного помощника с оплатой процента от сделок.

В ответе укажите опыт работы, почему хотите работать удаленно. Также, пожалуйста, укажите причину (-ы), почему мы должны выбрать именно вас.

Желающих поработать немного ради получения отзыва не беспокоить, отзыв даю после месяца сотрудничества.

Просьба размещать предложения только в самой вакансии.

Собеседование проводится каждый день в 11 часов по московскому времени, мы предварительно с вами свяжемся через скайп и определим точную тату собеседования

Сразу пишите логин вашего скайпа, будем общаться.