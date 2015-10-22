Администратор по работе с биржами фриланса

Добрый день! Ищется девушка, усидчивая по отправке заявок на проекты работодателей на 2-х биржах фриланса. Первичные предложения сотрудничества с клиентом.

Скрывать не стану: работы много, хоть она и однотипная. В день отправка от 150 до 300 заявок на работу.

Заявки с выходных можно обрабатывать в понедельник - поскольку на выходных общее число заявок падает в 8 раз.

Отчётность ежедневная в конце или начале рабочего дня.

Оклад 10 000 рублей. Плюс: при выполнении плана по приходам премия 5% с суммы.

К задаче подходим статистически. Желателен человек, который сможет с уверенностью разослать в день не менее 100-150 заявок.

Если вы не уверены, что сможете работать в таком ритме, пожалуйста, не тратьте Ваше и наше время - поскольку мы дольше потратим время на обучение.

Оплата раз в 2 недели. Премия по результатам месяца.