Администратор по работе с биржами фриланса

$150
Служба поддержкиЗакрыт41 заявка573 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Ищется девушка, усидчивая по отправке заявок на проекты работодателей на 2-х биржах фриланса. Первичные предложения сотрудничества с клиентом.

Скрывать не стану: работы много, хоть она и однотипная. В день отправка от 150 до 300 заявок на работу.

Заявки с выходных можно обрабатывать в понедельник - поскольку на выходных общее число заявок падает в 8 раз.

Отчётность ежедневная в конце или начале рабочего дня.

Оклад 10 000 рублей. Плюс: при выполнении плана по приходам премия 5% с суммы.

К задаче подходим статистически. Желателен человек, который сможет с уверенностью разослать в день не менее 100-150 заявок.

Если вы не уверены, что сможете работать в таком ритме, пожалуйста, не тратьте Ваше и наше время - поскольку мы дольше потратим время на обучение.

Оплата раз в 2 недели. Премия по результатам месяца.

8 лет назад
Australia_web
Александра 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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