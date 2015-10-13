Набрать активных рефералов

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Задача стоит в том,,чтобы набрать на мою реферальную ссылку в проект 50 активных рефералов,чей заработок будет не меньше 100 рублей в день у каждого реферала. Оплата 1000 рублей за проект.

8 лет назад
guest_14461974787725
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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