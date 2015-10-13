Набрать активных рефералов

Регистрация на площадках: [url=https://www.google.com/local/business/?hl=ru]Google Адреса[/url] Необходимо зарегистрировать одну организацию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача стоит в том,,чтобы набрать на мою реферальную ссылку в проект 50 активных рефералов,чей заработок будет не меньше 100 рублей в день у каждого реферала. Оплата 1000 рублей за проект.
- Похожие заказы
- Служба поддержки10 заявокЗакрыт8 лет назад
Найму менеджера по оптовым продажам мусульманских часов AYAT. Работа ежедневная, удаленная, с использованием ip-телефонии. Желательно иметь часовой пояс, близкий к МСК, для вашего же удобства. Рабочие обязанности: • Ежедневные звонки по базе магазинов часов, работа по скриптам, ...Служба поддержки16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Добрый день! Ищется девушка, усидчивая по отправке заявок на проекты работодателей на 2-х биржах фриланса. Первичные предложения сотрудничества с клиентом. Скрывать не стану: работы много, хоть она и однотипная. В день отправка от 150 до 300 ...Служба поддержки41 заявкаЗакрыт8 лет назад
Найму менеджера в службу доставки для прозвона заказов. Работа ежедневная, удаленная, с использованием ip-телефонии. Желательно иметь часовой пояс, близкий к МСК, для вашего же удобства. Рабочие обязанности: • Ежедневная обработка поступающих заказов (позвонить, проверить правильность ФИО, почтовых ...Служба поддержки23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требования: грамотность, внимательность, ответственность, знание ПК на уровне пользователя. Обязанности: заполнение и проверка первичной документации, входящие звонки. Расширение базы. Условия: полный-неполный рабочий день. Карьерный рост. Обучение. Все официально.Служба поддержки6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $77
Для удаленного проекта требуются операторы (несколько человек – мужчины и девушки). Оплата 5000 руб Вам предстоит поверить качество работы менеджеров по продажам под видом обычного покупателя. В день необходимо делать по 7–9 звонков, длительность каждого не более 5–7 ...Служба поддержки111 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разослать в ручную по имеющейся базе персональные коммерческие предложения и обработать ответы. Все тексты готовые, ничего составлять не надо. Требования к кандидатам: усердность в работе, внимательность, аккуратность, исполнительность, желание поработать с почтой.Служба поддержки18 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создать мне аккаунт на [url=https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjACOBRqFQoTCLDM46CGwMgCFQEILAodJEsDiw&url=https%3A%2F%2Fshopozz.ru%2Fshops%2Fview%2Fyahoo.co.jp&usg=AFQjCNHfB3kzYBsJQmR4tCnHEhT14d3HlA&sig2=VZyqibsPkLzwa0MMOADEHQ&bvm=bv.104819420,d.bGg]Yahoo.co.jp[/url] и выслать доступы (необходимо для общения с продавцами) Щедрая оплата гарантированаСлужба поддержки1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Ип моего сервера попал в списки блеклистов и не может отправлять почту, прошу помощи в общении с 8 сервисами: надо связаться с представителями компаний, написать им письма, выполнить задачи по каждому (зайти по адресу указанному на ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Ищу личного ассистента (девушку) по телефону (скайпу/SIP). Задачи: 1. получать от меня задачи по Telegram в течении дня и добавлять их в план 2. надо по телефону (скайпу/SIP) со мной каждый вечер планировать / составлять ...Служба поддержки9 заявокЗакрыт8 лет назад