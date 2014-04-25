SEO-специалист

Необходимо создать рекламную компанию для платного тренинга "Счастливая и успешная жизнь за 2 месяца" Надо, чтобы клик обходился в 1–2 рубля. Кто-нибудь может составить такую рекламную компанию? Сколько будет стоить настройка рекламной компании? Какой минимальный ...