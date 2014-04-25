Нужен целевой траффик

Нужен ответственный специалист для привлечения ЦЕЛЕВОГО трафика в ИМ с целью увеличения продаж.

Результат будет оцениваться исключительно по ПРОДАЖАМ. ТИЦ, PR, количество посетителей, рост ссылочной массы и т.д. и т.п. не имеют никакого значения.Трафик требуется уже сейчас а не через 3-4 месяца. Контекстная реклама не интересна, т.к. я сам немного в ней разбираюсь.