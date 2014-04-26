Ресторан доставки продвижение в Яндекс

Нужен профи своего дела который сможет четко проанализировать сайты конкурентов и конкретно аргументировать почему нужна такая сумма на месяц или больше в общем составить смету по пунктам что и когда будет делаться и где сколько ...
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Добрый день уважаемые фрилансеры!
Есть некий ресторан доставки, которому требуется продвижение в ПС.
Регион продвижения город Уфа.
Ввиду отмены Яндексом ссылочного я не знаю за что схватиться, куда копать.
Буду рад выслушать ваши предложения с адекватной ценой, сроками и предлагаемыми мероприятиями.
Спасибо!
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