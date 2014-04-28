Ищу сеошника

Нужен профи своего дела который сможет четко проанализировать сайты конкурентов и конкретно аргументировать почему нужна такая сумма на месяц или больше в общем составить смету по пунктам что и когда будет делаться и где сколько нужно платить и за что.

P.S.Студии прошу не писать неинтересно. Человек желательно из Украины чтоб была возможность общаться голосом по телефону или Skype.