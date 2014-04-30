Сделать грамотную внутреннюю перелинковку

Сам сайт http://serial-fizruc.ru/

Внутренние страницы:

1)Общая страница онлайн-просмотра http://serial-fizruc.ru/smotret/

2)Страница конкретной серии http://serial-fizruc.ru/smotret/3-serie/

Страницы в поиске должны продвигаться:

1)Главная http://serial-fizruc.ru/ по запросам типо физрук,сериал физрук

2)Общая страница онлайн-просмотра http://serial-fizruc.ru/smotret/ по запросам типо сериал физрук смотреть,сериал физрук онлайн и.т.п.

3)Страница конкретной серии http://serial-fizruc.ru/smotret/3-serie по запросам физрук 3 серия,сериал физрук 3 серия,физрук 3 серия смотреть и.т.п.

На сайте есть ещё внутренние страницы как лежащие в разделе http://serial-fizruc.ru/geroi_seriala/ http://serial-fizruc.ru/akteri_seriala/

Возможности для внутренней перелинковки большие.Но так как я в ней не очень разбираюсь сам не уверен,что правильно делаю/сделаю

При отклике пишите стоимость вашей услуги за перелинковку,какой у вас опыт,очень желательно аську(если не указана в профиле