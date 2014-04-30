Сделать грамотную внутреннюю перелинковку

Требуется оптимизатор для консультации по тематике кино. БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ВАКАНСИИ ТОЛЬКО ОТ КАНДИДАТОВ: 1)Имеющих опыт продвижения сайтов кино-тематики,при отклике обязательно пишите о своём опыте в сфере кино 2)Имеющие на сайте положительную репутацию и положительные отзывы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сам сайт http://serial-fizruc.ru/
Внутренние страницы:
1)Общая страница онлайн-просмотра http://serial-fizruc.ru/smotret/
2)Страница конкретной серии http://serial-fizruc.ru/smotret/3-serie/
Страницы в поиске должны продвигаться:
1)Главная http://serial-fizruc.ru/ по запросам типо физрук,сериал физрук
2)Общая страница онлайн-просмотра http://serial-fizruc.ru/smotret/ по запросам типо сериал физрук смотреть,сериал физрук онлайн и.т.п.
3)Страница конкретной серии http://serial-fizruc.ru/smotret/3-serie по запросам физрук 3 серия,сериал физрук 3 серия,физрук 3 серия смотреть и.т.п.
На сайте есть ещё внутренние страницы как лежащие в разделе http://serial-fizruc.ru/geroi_seriala/ http://serial-fizruc.ru/akteri_seriala/
Возможности для внутренней перелинковки большие.Но так как я в ней не очень разбираюсь сам не уверен,что правильно делаю/сделаю
При отклике пишите стоимость вашей услуги за перелинковку,какой у вас опыт,очень желательно аську(если не указана в профиле
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