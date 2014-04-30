Сделать грамотную внутреннюю перелинковку

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сам сайт http://serial-fizruc.ru/

Внутренние страницы:

1)Общая страница онлайн-просмотра http://serial-fizruc.ru/smotret/

2)Страница конкретной серии http://serial-fizruc.ru/smotret/3-serie/

Страницы в поиске должны продвигаться:

1)Главная http://serial-fizruc.ru/ по запросам типо физрук,сериал физрук

2)Общая страница онлайн-просмотра http://serial-fizruc.ru/smotret/ по запросам типо сериал физрук смотреть,сериал физрук онлайн и.т.п.

3)Страница конкретной серии http://serial-fizruc.ru/smotret/3-serie по запросам физрук 3 серия,сериал физрук 3 серия,физрук 3 серия смотреть и.т.п.

На сайте есть ещё внутренние страницы как лежащие в разделе http://serial-fizruc.ru/geroi_seriala/ http://serial-fizruc.ru/akteri_seriala/

Возможности для внутренней перелинковки большие.Но так как я в ней не очень разбираюсь сам не уверен,что правильно делаю/сделаю

При отклике пишите стоимость вашей услуги за перелинковку,какой у вас опыт,очень желательно аську(если не указана в профиле

10 лет назад
a_yakk
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Нужен оптимизатор для seo-консультации киносайт

    Требуется оптимизатор для консультации по тематике кино. БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ВАКАНСИИ ТОЛЬКО ОТ КАНДИДАТОВ: 1)Имеющих опыт продвижения сайтов кино-тематики,при отклике обязательно пишите о своём опыте в сфере кино 2)Имеющие на сайте положительную репутацию и положительные отзывы ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется начинающий сеошник

    Ищем людей (4-5 человек) для постоянной занятости на задачах по составлению несложных точек входа для сайтов-полувизиток. От вас будут требоваться на выходе: списки ключей для ТВ, а также подходящие страницы с целевого сайта (существующие страницы/категории, либо ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • СЕО-раскрутка интернет-магазина кроссовок

    Здравствуйте! Имеется новый интернет-магазин кроссовок, почти готовый. На этом этапе пора думать о сео, поэтому требуется специалист, который смог вы вывести сайт в топ 10 в Яндексе/гугле. Сайт- krossmax.ru Выслушаю все ваши предложения. Пишите. умеренный ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ресторан доставки продвижение в Яндекс

    Добрый день уважаемые фрилансеры! Есть некий ресторан доставки, которому требуется продвижение в ПС. Регион продвижения город Уфа. Ввиду отмены Яндексом ссылочного я не знаю за что схватиться, куда копать. Буду рад выслушать ваши предложения с адекватной ...

    Поисковые системы (SEO)27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищу сеошника

    Нужен профи своего дела который сможет четко проанализировать сайты конкурентов и конкретно аргументировать почему нужна такая сумма на месяц или больше в общем составить смету по пунктам что и когда будет делаться и где сколько ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внутренняя оптимизация нового сайта

    Здравствуйте! Требуется провести внутреннюю seo-оптимизацию сайта под ключевые запросы. Провести все необходимые настройки, составить отчет о проделанной работе и сео-карту с измененными страницами и внесенными изменениями. В общем, жду предложений и список работ, которые Вы будете выполнять для ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад