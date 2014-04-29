Нужен оптимизатор для seo-консультации киносайт

Требуется оптимизатор для консультации по тематике кино.

БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ВАКАНСИИ ТОЛЬКО ОТ КАНДИДАТОВ:

1)Имеющих опыт продвижения сайтов кино-тематики,при отклике обязательно пишите о своём опыте в сфере кино

2)Имеющие на сайте положительную репутацию и положительные отзывы

Что мне нужно от консультации:

Я даю конкретные страницы и конкретные ключи

1)Перечень конкретных шагов,которые требуется сделать для вывода сайтов в ТОП по запросам с их описанием,то есть это может быть:

а)Внутренняя перелинковка

б)Тэги

в)Изменения в коде и.т.п.

Что категорически не нужно:

1)Написание длинного текста,аудита и.т.п., с какими-либо не нужными вещами,описание тривиальных,но никак не помогающих киносайту вещей типо создания и размещения на сайте группы вконтакте и.т.п.

При отклике пишите примерную стоимость ваших услуг