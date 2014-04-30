Сео-специалист

- у вас должен быть тариф unlim - мне нужны все отчёты по сайту, имя сайта напишу в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист для постоянного сотрудничества.
Продвижение сайта по нескольким ключевым словам и поддержка в топе нормальными методами, не только скупкой ссылок.
Оплата ежемесячная.
Интересны фрилансеры только со 100% положительными отзывами.
Детали - в личку.
- Похожие заказы
- $16Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
сайт и запросы будут доступны только в личной переписке и после отбора. Сайт представлен в топ 10 по 28 запросами. Достаточно хорошо продвинут вечными статьями. Ссылочную массу сняли в сентябре 2013г. сейчас сайт начинает по ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт10 лет назад
Сам сайт http://serial-fizruc.ru/ Внутренние страницы: 1)Общая страница онлайн-просмотра http://serial-fizruc.ru/smotret/ 2)Страница конкретной серии http://serial-fizruc.ru/smotret/3-serie/ Страницы в поиске должны продвигаться: 1)Главная http://serial-fizruc.ru/ по запросам типо физрук,сериал физрук 2)Общая страница онлайн-просмотра http://serial-fizruc.ru/smotret/ по запросам типо сериал физрук смотреть,сериал физрук онлайн и.т.п. 3)Страница конкретной ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется оптимизатор для консультации по тематике кино. БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ВАКАНСИИ ТОЛЬКО ОТ КАНДИДАТОВ: 1)Имеющих опыт продвижения сайтов кино-тематики,при отклике обязательно пишите о своём опыте в сфере кино 2)Имеющие на сайте положительную репутацию и положительные отзывы ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Сайт рекламной тематики. Нужно сделать в сжатые сроки. Пишите Ваши предложения по бюджету.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист для организации email маркетинга с нуля.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем людей (4-5 человек) для постоянной занятости на задачах по составлению несложных точек входа для сайтов-полувизиток. От вас будут требоваться на выходе: списки ключей для ТВ, а также подходящие страницы с целевого сайта (существующие страницы/категории, либо ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Имеется новый интернет-магазин кроссовок, почти готовый. На этом этапе пора думать о сео, поэтому требуется специалист, который смог вы вывести сайт в топ 10 в Яндексе/гугле. Сайт- krossmax.ru Выслушаю все ваши предложения. Пишите. умеренный ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Требуются SEOшники для сотрудничества. Работа сдельная. От Вас требуется портфолио и скайп в приватном сообщении, с указанием ссылки на данное объявление. Спасибо за внимание!Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры! Есть некий ресторан доставки, которому требуется продвижение в ПС. Регион продвижения город Уфа. Ввиду отмены Яндексом ссылочного я не знаю за что схватиться, куда копать. Буду рад выслушать ваши предложения с адекватной ...Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт10 лет назад