Сео-специалист

Ищем людей (4-5 человек) для постоянной занятости на задачах по составлению несложных точек входа для сайтов-полувизиток. От вас будут требоваться на выходе: списки ключей для ТВ, а также подходящие страницы с целевого сайта (существующие страницы/категории, либо ...