Сайт в топ 10, надо усилить позиции.

сайт и запросы будут доступны только в личной переписке и после отбора.

Сайт представлен в топ 10 по 28 запросами. Достаточно хорошо продвинут вечными статьями.

Ссылочную массу сняли в сентябре 2013г. сейчас сайт начинает по тихоньку проседать, до этого имел топ 3.

Требуется специалист на два три месяца для поднятия и закрепления позиций.

Условия работы: открытость и честность. доступы в аккаунт сео систем наши.

Также обсуждаем технику продвижения.